وزارة الثقافة تتهم الكتيبة 166 بالاستيلاء على بيت الثقافة “سبها” لصالح ديوان رئاسة الوزراء

قالت وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية، إن قوة من الكتيبة 116 أقدمت على اقتحام والاستيلاء على بيت الثقافة سبها وتحويله بالقوة إلى مقر لديوان رئاسة الوزراء.

وأعرب وزارة الثقافة والتنمية المعرفية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام مجموعة مسلحة باقتحام والاستيلاء على بيت الثقافة بسبها وتحويله بالقوة إلى مقر لديوان رئاسة الوزراء، القرار الذي لا يراعي أية قيم ثقافية أو حضارية، ولا يصب في مصلحة المجتمع المحلي ولا الوطن، والذي قوبل برفض المبدعين والمثقفون وموظفي بيت الثقافة سبها، بحسب بيان الوزارة.

أضافت الوزارة: “في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بكل جهد في إعلاء دور الثقافة و نشر ثقافة حقوق الإنسان وصون الحريات والممتلكات العامة وتعزيز ثقافة السلام من خلال المراكز والبيوت الثقافية في كامل أنحاء الوطن”.

وواصلت: “بيت الثقافة سبها إرث ثقافي ومنارة ثقافية وتنويرية هامة تهدف للارتقاء بالثقافة والإبداع والتوعية في المنطقة، وهو رمز سبها الثقافي ومركز إشعاع ثقافي في المنطقة توجد به مكتبة تضم أكثر من 3000 عنوان ، ومقر لصالون سبها الثقافي، ويتم سنوياً تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات الإبداعية في المقر”.

وقالت إن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تدين المساس ببيت الثقافة سبها ولا تجد مبررا واحدا للاستيلاء عليه مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع، وعليه تأخذ وزارة الثقافة والتنمية المعرفية هذا الاعتداء بجديّة وتعتبر ما حصل استهداف خطير للثقافة والإبداع في المدينة ويحمل رسالة واضحة لا تؤمن بالسلام والاستقرار.

ودعت وزارة الثقافة والتنمية كافة المثقفين والمبدعين ومؤسسات المجتمع المدني مناشدة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية للتدخل بإدانة هذا الاعتداء وحماية هذه المنارة الثقافية لتمكين المثقفين والكتاب في المدنية من ممارسة نشاطهم الإبداعي بحرية تامة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة المهندس رمضان أبوجناح نائب رئيس الحكومة إلى بيت ثقافة سبها، كما شملت الزيارة تفقد العديد من المنشآت الأخرى.