آمنة أمطير تحرض ضد المنقوش وتتهمها بدعم “إسرائيل”

أخبار ليبيا 24

لازالت حملات التحريض الإعلامية الموجهة ضد وزير الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، والتي تقودها في الغالب شخصيات مسؤولة وأخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مشتعلة بشكل متكرر بعدما أظهرت الوزيرة مواقف متشددة ضد وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد.

آخر تلك التحريضات التي تعرضت لها الوزيرة، هو ما وجهته عضو مجلس الدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء، آمنة أمطير، حيث اتهمتها الأخيرة بـ “دعم دولة الكيان الصهيوني” لمجرد ظهورها بلباس يحمل اللونين “الأزرق والأبيض” أثناء استقبالها لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، زاعمة أنها ألوان “العلم الإسرائيلي”.

وقالت أمطير في تدوينة موجهة على فيسبوك لوزيرة الخارجية: “لازم تفهم هذه إنها وزير خارجية ليبيا وليست وزير خارجية إسرائيل لكي تتقيد باللباس الداعم لهم”.

أتى ذلك فيما تجاهلت أمطير أن الوزيرة لدى استقبالها لمساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له كانت تضع الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار القدس على رقبتها.

إلى ذلك اتهمت امطير المنقوش بأنها طلبت في رسالة، من مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، توضيحًا بخصوص كلمته أمام مجلس الأمن الارتجالية، إذ قالت أمطير إن “المنقوش قالت للسني إنه مبعوث ليبيا فقط وليس مبعوث فلسطين وحذرته بعدم تكرار هذا الخطاب.. كارثة وبكل المقاييس “.