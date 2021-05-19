طرق انتخاب الرئيس المقبل.. النص الكامل لمقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية

حصلت “الساعة 24” على النص الكامل والنهائي لمقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقرر أن يناقشها المبعوث الأممي مع لجنة ملتقى الحوار السياسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وخصصت المادة 26، من المقترح طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي وضعت 3 اختيارات كالتالي:

الاختيار الأول: الانتخاب غير المباشر

ينتخب مجلس النواب رئيس الدولة بالانتخاب السر، ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، يعتبر المرشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزا بالانتخابات في الجولة الأولى، وإذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه سبعة أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة

الأولي، وينظم الاقتراع السري للنواب حسب الدوائر، الانتخابية كل على حدة. ويعتبر فائزا بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم, على الأقل, نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية.

وإذا لم تؤد الجولتان الأوليان إلى فوز أي من المترشحين يفتح باب الترشح من جديد ؛ وتعاد الانتخابات حسب نفس الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعان ويعتبر فائزاً بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجلٍ أقصاه تسعون يوماً يعتبر مجلس النواب منحلا تلقائياً ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ أخر جولة انتخابية.

الاختيار الثاني: الانتخاب المباشر

خيار الانتخاب المباشر، حيث ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات، المقترعين، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى؛ تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية، للجولة الاولى. ويشارك في هذه الجولة المترشحان، الحائزان على أكثر عدد من الاصوات.

الاختيار الثالث حال تعذر التوافق

وإن لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى حل توافقي بخصوص هذه المادة والمواد ذات الصلة المتعلقة برئيس الدولة وظهر فى اللجنة رأيان رئيسيان أحدهما يطالب بالنص على الانتخاب المباشر للرئيس فيما يطلب الآخر بانتخابه من طرف البرلمان ما لم يعتمد دستور دائم وقد اتفق أعضاء اللجنة على إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة للمتلقى