الغزال: التحركات البرلمانية والأممية بليبيا عقب الزيارة الأمريكية دلالة على أهمية الملف لدى إدارة بايدن

اعتبر المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأربعاء، أن نية البعثة الأممية من إعلانها عقد اجتماع افتراضي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، نقطة تحوّل وتسريع في العملية السياسية الليبية من قبل الأمم المتحدة التي كانت مجمدة لفترة ما.

الغزال، وفي تصريحات لقناة ليبيا الحدث، رجّح أن العجلة السياسية في ليبيا تحركت وبقوة عقب زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود الذي أكد إن “الاتفاق على خارطة طريق لانتخابات ديسمبر مهم جدا بالنسبة للمصالحة الوطنية”.

وأشار الغزال أن تحركات البرلمان تزامنت مع تحركات البعثة الأممية، قائلاً: “في ذات اليوم كانت هيئة الرئاسة النيابية قد دعت أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة مناقشة الميزانية والمناصب السيادية الإثنين القادم بطبرق وهذا يدل على أن الملف الليبي أصبح ملفاً بغاية الأهمية في إدارة جو بايدن”.

وشبّه الغزال تحركات الرئيس الأمريكي جو بايدن بمثل تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً: “بايدن يسعى مثل ماكرون للتكفير عن الخطأ الكارثي الذي تسبب في تفاقم الأزمة الليبية بسبب تدخل الحلف الأطلسي خلال ثورة 17 فبراير 2011″، كما اعتبر أن “مجلس الأمن فشل في فرض إرادته باستثناء الفترة ما بين مارس وأكتوبر 2011م، وذلك عندما كان إضعاف النظام السابق لتسهيل سقوطه هو الهدف الواضح”.

وأوضح الغزال أنه “مجرد سقوط النظام وقتل معمر القذافي، أصبح المجلس أقل جدية بشأن حظر الأسلحة، وتقوم لجنة الجزاءات التابعة له والمكونة من خبراء يراقبون الحظر، بإعداد تقريرها السنوي الذي يشير إلى المخالفين وتواتر الانتهاكات”، مشيرا إلى أنه ومع ذلك، يقوم المجلس كل عام بمراجعة التقرير لكنه لا يتخذ أي إجراء حاسم، مثل فرض عقوبات على الجناة.

وأكد أنه في ظل التعقيدات التي تواجه مساعي تسوية الأزمة الليبية، تبدو خيارات إدارة بايدن مفتوحة أيضا على أوراق لم تكن إدارة ترامب تضعها في أولويات أجندتها، ويتعلق الأمر بأوراق دول الجوار الليبي، مختتماً: “نأمل من القوى السياسية عدم تعطيل الانتخابات وإجراءها في موعدها ليتمكن الشعب الليبي ولو لمرة في حياته من إختيار رئيس له”.