اجتماع أمني لمناقشة خطة تأمين الاحتفالات الذكرى السابعة لثورة الكرامة 

عقد مدير أمن سلوق قمينس عميد جلال هويدي اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الأقسام والمراكز بالمديرية ورؤساء الأجهزة الأمنية الواقعة ضمن اختصاص المديرية وذلك لمناقشة سبل تأمين احتفالات الذكرى السابعة لثورة للكرامة.

وبحث الاجتماع جملة من المواضيع ووضع النقاط الأخيرة على الخطة الأمنية لتأمين الاحتفال وتوزيع مهام الأجهزة والاختصاصات والاليات الإشراف عليها لمنع أي خروقات قد تحدث.

وأثنى عميد هويدي على جهود منتسبي المديرية المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الأمن وفرض القانون في المنطقة وضواحيها.