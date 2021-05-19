معارض مشتركة وتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا ومالطا

اتفق مدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عبد الناصر نجم مع وكيل وزارة الخارجية المالطية كريستوفر كوتاير على تنظيم معارض مشتركة وتسهيل حركة المستثمرين بين البلدين وعقد لقاءات بين رجال الأعمال خلال الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، فقد جاء اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة في مدينة بنغازي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بمجالات الإقتصاد والاستثمار، بحضور السفير المالطي لدى ليبيا تشالير صاليبا.

وتعرف الوفد المالطي على قانون الاستثمار بدولة ليبيا بالإضافة الى المشاريع الاستراتيجية المستهدفة بالمنطقة الشرقية والفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة المريسة. كما بحث اللقاء إمكانية استئناف حركة الطيران وعودة الخطوط المالطية للعمل عبر المطارات الليبية والتشاور بشأن فتح خط بحري بين الدولتين.

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك مباشرة القنصلية المالطية عملها بمدينة بنغازي حيث تضمن اللقاء عرض مرئي عن ماهية الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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