المقريف يُحدد موعد صرف علاوة الحصة للمعلمين

شهد مقر التفتيش التربوي في مدينة درنة اجتماعا موسعا ضم مراقب التربية والتعليم مع مديري مكاتب التعليم ومديري مكاتب الخدمات التعليمية ومدير مكتب الامتحانات ومدير مصلحة التفتيش التربوي ومدير مكتب التجهيزات والمخازن ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة.

وناقش المجتمعون الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام 2020-2021 وركزوا على نقاط محددة في مقدمتها البداية الفعلية للعام الدراسي الفصل الثاني والذي تقرر يوم السبت، 22 مايو الجاري، حيث تستأنف الدراسة وفقا للخطة الدراسية المعدة من وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد المجتمعون حرصهم على صرف علاوة الحصة للمعلم أسوة بالمناطق الأخرى، علاوة على صرف ترقيات وعلاوات المعلمين.

وفي مداخلة هاتفية أكد وزير التعليم الدكتور موسى المقريف لمسؤولي القطاع في درنة أنه سيتم صرف علاوة الحصة للمعلم اعتبارا من شهر أبريل لعام 2021، مشيرا إلى أن مدة الدراسة 14 أسبوعا للفترتين الصباحية والمسائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية