تعرف على مرتب رئيس ليبيا المقبل وفق اقتراح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية

حصلت “الساعة 24” على النص الكامل والنهائي لمقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقرر أن يناقشها المبعوث الأممي مع لجنة ملتقى الحوار السياسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وخصصت المادتين 30 و 44 من الاقتراح آلية وضع مرتبات رئيس الدولة والوزراء .

ونصت المادة 30، تحدد المكافأة المالية لرئيس الدولة ولا يجوز لرئيس الدولة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى ، ولا أن يزاول طوال فتر توليه الرئاسة مهمة أخرى؛ أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة؛ ولا يقاضيها عليه؛ ولا يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية او عينية؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة؛ كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ونصت المادة 44 على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم بقانون بناءً على مشروع يقدمه مجلس الوزراء، ويصادق عليه مجلس النواب؛ خلال مدة لا تتجاوز شهراً من حلفهم اليمين القانونية، ووفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مكافأة رئيس الدولة ورئيس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجلس النواب ومن في حكمهم عشرين ضعفا للحد الأدنى للأجور .

ووفق أحدث إحصائيات عن الرواتب في ليبيا لعام 2021، فإن الحد الأدني للأجور 480 دينار ووفقا لنص المادة 44 فإن الحد الأقصى لراتب رئيس الجمهورية سيكون 9600 دينار ليبي.