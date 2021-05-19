مسؤول مالطي يبحث في بنغازي استئناف حركة الطيران وفتح خط بحري جديد

عقد مدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عبد الناصر نجم، اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية المالطية كريستوفر كوتاير.

وذكرت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الطرفين اتفقا على تنظيم معارض مشتركة وتسهيل حركة المستثمرين بين البلدين وعقد لقاءات بين رجال الأعمال خلال الأشهر المقبلة.

وجاء اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة في مدينة بنغازي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بمجالات الاقتصاد والاستثمار، بحضور السفير المالطي لدى ليبيا تشالير صاليبا.

وتعرف الوفد المالطي على قانون الاستثمار الليبي بالإضافة الى المشاريع الاستراتيجية المستهدفة بالمنطقة الشرقية والفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة المريسة. كما بحث اللقاء إمكانية استئناف حركة الطيران وعودة الخطوط المالطية للعمل عبر المطارات الليبية والتشاور بشأن فتح خط بحري بين الدولتين.

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك مباشرة القنصلية المالطية عملها بمدينة بنغازي حيث تضمن اللقاء عرض مرئي عن ماهية الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.