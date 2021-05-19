“مركز مكافحة الأمراض”: وصول شحنة جديدة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وصول شحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا اليوم الأربعاء عن طريق مطار امعيتيقة الدولي.

وأفاد المركز عبر صفحته الرسمية بأن شحنة التطعيمات التي وصلت والبالغ عددها (117600) جرعة تعتبر مكملة للجرعة الأولى، وذلك بالتعاون مع منظمة ” كوفاكس ” .

وأكد المركز أنه سيتم استمرار وصول الشحنات الخاصة بالتطعيم تباعاً من أجل تطعيم كل المواطنين والمقيمين في البلاد للوصول إلى مستوى عالٍ من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.

ووجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحية إلى كل من ساهم بتوفير هذه التطعيمات من أجل المحافظة على مناعة المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا.