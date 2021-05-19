لمكافحة كورونا.. اليابان تدعم ليبيا بمبلغ 833 ألف دولار أمريكي

كشفت منظمة اليونيسف أن حكومة اليابان ساهمت بمبلغ 833 ألف دولار أمريكي لتعزيز استعدادات ليبيا لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، لا سيما فيما يتعلق بشراء معدات سلسلة البريد، ومعدات التبريد المفرط (Ultracold)، وتنمية القدرات المؤسسية للعاملين في المجال الصحي.

وقال القائم بالأعمال في سفارة اليابان في ليبيا، ماساكي أماديرا: “يسر حكومة اليابان أن تواصل شراكتها مع منظمة اليونيسف خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا. وبهدف تطعيم 1.5 مليون شخص، سيدعم هذا البرنامج 200 مرفق و1000 مسؤول صحي وموظف رعاية صحية، وفق بيان لليونيسف.

وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة ستضمن “شراء أجهزة التبريد، بما في ذلك غرف التبريد والثلاجات، وتوفير الدعم اللوجستي لتركيب أجهزة التبريد، وتعزيز قدرة الموظفين الحكوميين بما في ذلك التقنيين على تشغيل وصيانة أجهزة التبريد، وتعزيز قدرة موظفي مرافق الرعاية الصحية على استخدام ورصد أجهزة التبريد والتطعيمات، فضلاً عن دعم إدارة التطعيم الحكومية عبر التنسيق والاستشارة، وجمع البيانات وتحليلها و / أو صياغة السياسات والأنظمة”.

وتتوقع اليونيسف أن يصل هذا المشروع إلى 1.5 مليون شخص على الأقل وأن يعزز قدرة المؤسسات الحكومية المعنية على إدارة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال حصول 200 مرفق صحي وثلاثة فروع للإمدادات الطبية (مخزن التطعيمات المركزي) على معدات جديدة لسلسلة التبريد والتي تستوفي شروط تطعيمات فيروس كورونا، وتدريب 400 مسؤول على تشغيل وصيانة معدات سلسلة التبريد، وتدريب 400 موظف من مرافق الرعاية الصحية على استخدام ورصد أجهزة التبريد ولقاحات فيروس كورونا.

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