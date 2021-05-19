اجتماع لبحث توصيل مياه النهر من أجدابيا إلى طبرق

عقد يوم الأحد الماضي اجتماع بمدينة بنغازي، ضم عضو مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، ووزير الموارد المائية، طارق بوفليقة، ورئيس جهاز النهر الصناعي، ناصر بوبطينة، ومديري الإدارات العامة بجهاز النهر.

وناقش المجتمعون توصيل مياه النهر من مدينة اجدابيا إلى منطقة طبرق، حيث تم التوافق على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية من قبل الجهاز لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، على أن يقوم مجلس النواب ووزارة الموارد المائية بالعمل على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال الميزانية العامة للدولة، والذي يحتاج ل3 سنوات كفترة للتنفيذ.

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