عون: نتوقع ترتيبات إيجابية لإنفاذ قرار زيادة مرتبات النفط 67‎%‎

أكدّ وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، محاولة الوزارة تنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67‎%‎.

عن، وفي تصريحٍ له خلال لقاءه مع مكتب الإعلام والتواصل، قال: “أن هذا القرار صادر منذ نهاية 2013، وللأسف لم يتم تنفيذه إلى الآن، ومنذ تولينا هذه الوزارة ونحن نبطل قصارى جُهدنا لمحاولة إنفاذ هذا القرار، ونتوقع أن تتم ترتيبات إيجابية بالخصوص، على أن يخضع كل هذا بالتأكيد لوضع الميزانيات والاعتمادات تفوق صلاحيات الوزارة”.

وتابع: ولكن الوزارة لم تتوقف عن التواصل مع كافة المستويات في الدولة الليبية لإنفاذ هذا القرار ولو بصورة جزئية بدايةً من هذه السنة”.