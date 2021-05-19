عقب استلامه لمهامه كوكيل لوزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين.. الشلوي: الوزير كلفني بأكثر من ملف خاصةً فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية

قال وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، اليوم الأربعاء، “اليوم كانت عملية تعارف أكثر من عملية تسليم واستلام تقليدية والوزير أبدى تجاوبه وارتياحه وكلفني بشكل مباشر بأكثر من ملف خاصةً فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية وتمت عملية التسليم والاستلام بسلاسة واللقاء كان تعارفي أكثر من أي شيء آخر وأنا سعيد بمباشرتي العمل”.

الشلوي، وفي تصريحات صحفية، عقب مراسم تسليم والاستلام، تابع: “كانت لدي زيارة للمؤسسة الوطنية للتعدين وتم التعرف على الكثير من مواطن الخلل والعقبات المتواجدة أمامهم ، واتفقنا أن يكون هناك اجتماع يوم الإثنين القادم يضم مجلس الإدارة والإدارة العامة للمؤسسة الوطنية للتعدين”.