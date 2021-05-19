الدبيبة يصطحب وزراء حكومة الوحدة الوطنية في زيارة بني وليد غدا

يقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة معظم الوزراء بالحكومة غدًا الخميس بزيارة لبلدية بني وليد، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات والشركات العامة بالمدينة.

وقال رئيس المجلس البلدي بني وليد ” يونس العزوزي” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن رئيس الحكومة سيتفقد خلال زيارته شركة الصناعات الصوفية المساهمة والمستشفى العام وعددا من المشاريع المتوقفة بالمدينة.

وأضاف العزوزي أن البلدية تعاني من تدني مستوى الخدمات الأساسية من بينها المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي سيطلع رئيس الحكومة على المختنقات كافة التي تواجه سير العمل بالبلدية.

وأثنى رئيس المجلس البلدي بني وليد على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من خلال الزيارات التفقدية للبلديات بغية تذليل مختلف الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.