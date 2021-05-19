أوحيدة: الحكومة لم تراع ملاحظات “النواب” بخصوص الميزانية.. وأوجه الإنفاق لاتزال مبهمة والأرقام المرصودة كبيرة

توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة نجاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في تمرير مشروع الميزانية وانتزاع ثقة البرلمان، بعد إدخال تعديلات أخرى عليها، مثل تخصيص 60% من باب التنمية إلى البلديات وإعادة النظر في آلية إعادة الإعمار، إضافة إلى تحديد بنود الصرف على بعض المشاريع.

وقال أوحيدة في تصريحات لموقع “العربية.نت”، إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات وتوصيات النواب عند عرض المشروع الأول للميزانية، حيث ما زالت أوجه إنفاق الميزانية مبهمة والأرقام المرصودة كبيرة مقارنة بالمدة الزمنية المخصصة لهذه الحكومة التي تنتهي مهامها عند إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.