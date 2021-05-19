أهالي مرزق يرفضون إعمار المدينة قبل عودة المهجرين

نظم أهالي مرزق المهجرون بطرابلس وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة؛ احتجاجا على قرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بإنشاء صندوق إعمار مرزق.

ورفع المحتجون في الوقفة شعارات ضد إعادة الإعمار التي استند إليها قرار الحكومة، والقاضي بإنشاء صندوق سيادي لإعمار مدينة مرزق والمدن الجنوبية المتضررة من الحروب والنزاعات، رافضين الإعمار قبل عودة مهجري المدينة.

وأعقب الوقفة إصدار بيان لنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بمرزق، طالبوا فيه حكومة الوحدة بالإسراع في الكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين قسرا، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لتوثيق جميع الانتهاكات التي حصلت في المدينة، واستعادة الحق الانتخابي المتمثل في المجلس البلدي المنتخب.

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