ضبط شحنة أسلحة تركية بمنياء مصراتة مخبأة في «ملابس نسائية»

تمكّن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، من ضبط شحنة أسلحة تركية كانت مخبأة داخل حاوية ملابس نسائية، قبل تهريبها إلى مجهولين داخل الأراضي الليبية.

وحسب موقع “شؤون تركية”، فإنه تم التحفظ على حاوية الملابس المشبوهة داخل المخزن رقم 10 بميناء مصراتة البحري، بحضور النيابة العامة، وبالفحص تبين أنها تحتوي على 2000 قطعة سلاح ناري، وتم إعداد تقرير مفصل بالواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وأضاف الموقع، أنه تم ضبط 2000 مسدس تركي عيار 9 ملم من صناعة شركة SurArms التركية كانت مخبأة في حاوية صناديق ملابس نسائية لتهريبها إلى مجهولين داخل ليبيا عبر ميناء مصراتة.

كما تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، من ضبط حاويتين محملتين بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة داخلهما.

وأوضح حسب بيان المركز الإعلامي للوزارات والهيئات والمؤسسات الليبية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، نقلًا عن بيان الإقرار الجمركي من قبل الشركات الموردة، أن الحاويتان دخلتا إلى الميناء على أن حمولتهما مواد تنظيف.

ولفت البيان، إلى أنه “عُثر بداخل الحاوية الأولى على 1297 صندوقا به 11402 زجاجة من المشروبات الكحولية، أما الحاوية الثانية فكان بها 1765 كرتونة بواقع عدد 17220 زجاجة، وهما موردتان من إسبانيا”.

وختم البيان، موضحًا أنه تم فتح محضر بالواقعة لجمع الاستدلالات، وحصر الكمية تمهيدا لإتلافها، كما تم سحب عينة منها، وإحالتها إلى المختبر بغرض إجراء التحاليل اللازمة، فيما تم إحالة المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.