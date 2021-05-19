النائب العام يبحث مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلّف سُبل توحيد جهود الأجهزة الأمنية الضبطية

عقد النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع وزير الداخلية خالد مازن ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود من أجل إيجاد حلول لبعض المواضيع ذات الصلة بوقائع التحقيقات بمكتب النائب العام.

الاجتماع، الذي عقد بمقر النائب العام بطرابلس، بحث مسألة متابعة وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة ووقائع التزوير في ملفات الجنسية وإيجاد آلية في تسريع العمل المكلف به اللجنة المشكلة لذلك الغرض، بالإضافة إلى مناقشة وقائع التعدي على مسارات الوديان والسدود والغابات ومحطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة.

كما تم خلال الاجتماع حث الداخلية من خلال جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الشرطة الكهربائية للقيام بواجبهما المنوط بهما وفقا للتشريعات والقوانين النافذة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الإسراع في إتمام محاضر جمع الاستدلال مع المتهمين في الوقائع الجنائية وإحالتهم للنيابة العامة وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.