الرعاية الصحية المصرية: علاج عدد كبير من المرضى الليبيين ضمن مبادرة نرعاك في مصر

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، أحمد السبكي، إن إطلاق شعار “نرعاك في مصر” تمكنت من جذب عدد كبير من الحالات المرضية من مواطني دولة ليبيا الشقيقة.

السبكي، وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أضاف: “أن إطلاق شعار “نرعاك في مصر” كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يهدف إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات الهيئة في تقديم الرعاية الطبية المتميزة من خلال أمهر الأطقم الطبية للوافدين إلى الدولة المصرية، جنبًا إلى جنب مع خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المقدمة للمصريين”.

وأوضح أن إطلاق الشعار يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويزيد من قدرة الهيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وأكد أن مبادرة نرعاك في مصر أسهمت في جذب الوافدين من 6 دول من بينهم الدولة الليبية وهم (زامبيا، نيجريا، اليمن، السودان، الفلبين)، وذلك لعلاجهم بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة المحافظات.

واختتم بقوله إن محافظات التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى هي محافظات جاذبة للسياحة والوافدين في المقام الأول، حيث تشمل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الجديدة محافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس ، أسوان”.