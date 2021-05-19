متناسياً الـ “12” قضية فساد مالي المتهم بها.. المشري: نثني على جهود شكشك في مكافحة الفساد داخل مؤسسات

اجتمع رئيس “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة والقيادي في ذات الجماعة خالد شكشك.

وبحسب المكتب الإعلامي للمشري، فإنه تم مناقشة خلال الاجتماع مشروع الميزانية المقترح من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك اعطاء ملاحظات ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وديوان المحاسبة على المقترح .

ومن جهته أكد شكشك للمشري على قرب الانتهاء من تقرير الديوان لعام 2020، كما أثنى المشري على جهود الديوان في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

والجدير بالذكر أن قناتنا في وقت سابق كشفت تفاصيل جديدة في قضايا المخالفات المالية التي قام بها خالد المشري.

المستندات التي تحصلت عليها قناتنا، أكدت أن ديوان المحاسبة أحال عدد 12 قضية لهيئة الرقابة الادارية بالتحقيق مع المشري.

وفي أولى المستندات طالبت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، برفع الحصانة عن خالد المشري.

وجاء هذا الطلب في رسالة موجهة من مدير إدارة التحقيق في الهيئة حسن سالم المناخ إلى مقرر مجلس الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الطلب يأتي بالنظر للتحقيقات الجارية في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبّان ترأسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات سابقة بأن المخالفات المرتكبة في القضية المتعلقة بالمشري تتعلق بقرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.

وفي مستند أخر خاطب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن قضية المشري.

شكشك، وفي كتابه قال: “عملاً بأحكام المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2013بشان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته، نحيل إليكم المخالفات المالية، المتعلقة بصرف مبالغ مالية من بند المتفرقات للسنة المالية 2015 خصماً من حساب الباب الثاني (190127) بمصرف ليبيا المركزي”.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن، طالب أعضاء ما يسمى “المجلس الاعلى للدولة” عن طريق مقرر مجلسهم بعرض موضوع لرفع الحصانة على خالد المشري للتحقيق معه.

حسن، وفي كتابه، قال: “بالإشارة إلى كتاب مدير عام الإدارة العامة للتحقيق إشاري رقم (2019-1-132) المؤرخة في 2019/1/7 م بشأن طلب رفع الحصانة عن خالد عمار المشري، موضوع القضية رم (10) لسنه 2017 ميلادية المحالة الينا من قبل رئيس ديوان المحاسبة، للتحقيق مع المعني بشلن مخالفات مالية”.

وفي مستند أخر، خاطب حسن، مقرر مجلس المشري، قائلاً: “تولت الهيئة دراسة ما تضمنه ردكم على الكتاب الموجه اليكم من مدير الإدارة العامة للتحقيق رقم (132-1-2019) المؤرخ بتاريخ 7 – 1 – 2019 م، والوارد بكتابكم رقم (م.م.أ.4.371.2019) ومن خلال الدراسة والرجوع الى التشريعات واللوائح ذات العلاقة نفيدكم فيما تضمنه كتابكم، أولاً بأن طلب رفع الحاصنة يشترط ارفاقه بمسوغات محددة ومجانب للصواب كون إن المادة (26) من النظام الداخلي للمجلس اشترطت ان يرفق طلب الأذن برفع الحاصنة بمذكرة فقط تشتمل على نوع الجرم، وزمانه، ومكان ارتكابه، و على ملخص يشمل الأدلة التي تستلزم ذلك”.

وتابع: “ثانياً أما فيما يتضمنه بأن طلب الإذن برفع الحصانة يكون مقدماً من النائب العام دون غيره مجانباً أيضاً للصواب ومخالفاً لصحيح القانون لكون أن المشرع منح رئيس الهيئة كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة، كما منح أيضاً لعضو التحقيق كافة الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، طبقا لما نصت عليه المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم (20) لسنة 2016”.

وأضاف: “ثالثاً أما فيما يتضمنه كتابكم بشأن عدم خضوع المجلس الأعلى للدولة رقابة الهيئة طبقا لما نصت عليه المادتين (24,26) من القانون 20 لسنة 2013، مردود لمخالفته أيضاً صحيح القانون، لكون أن الفقرة رقم (4) من المادة (25) من القانون الأخير قد أخضعت من غير المذكورين في الفقرة رقم (3) من نفس المادة لرقابة الهيئة، إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وهذا ما ينطبق على المطلوب رفع الحصانة عليه لثبوت قيامه باغتصاب السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء أثناء تكليفه كرئيس للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام سابقا وذلك بأن قام بصرف مبلغ مالي من بند المتفرقات والطوارئ مما يدخله تحت طائلة المسؤولية التأديبية الجنائية”.

وتابع: “رابعاً كما نستغرب ما تضمنه عجز كتابكم عبارة (نطلب منكم) والتي تدل على صيغة الأمر لجهة غير خاضعة لكم وتتمتع بالاستقلالية التامة وفق ما نصت عليه المادة (19) من قانون انشائها كما أن مراجعة المادتين رقم (24 و26) من القانون رقم (20) لسنة 2013 تمارسه الهيئة وفق الاختصاص الموكول لها بموجب قانون انشاءها طبقاً لما نصت عليه الفقرة (8) من المادة (25) المشار إليها ولا تنتظر الهيئة الايعاز منكم في ذلك ولا يفوتنا التنويه بأن مسألة الخضوع لرقابة الهيئة من عدمه من غير الجهات المحددة في الفقرة رقم (3) من المادة (25) من قانون الهيئة قد حسمته الفقرة رقم (4) من نفس المادة المشار إليها في البند ثالثاً من كتابنا هذا، كما لا يفوتنا أيضاً التنويه بأن الحصانة إنما قرر في القوانين الخاصة لبعض الجهات لسد الطريق امام الشكاوي والدعاوي الكيدية التي تقدم ضدهم من الأشخاص الطبيعيين لا لسد الطريق أمام هيئة رقابية اناط لها المشرع مكافحة الفساد الإداري والمادي”.

حسن اختتم كتابه: “لهذا فإن الهيئة تؤكد على ضرورة عرض موضوع رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأعلى للدولة على اعضاء المجلس لصحة وقانونية اجراءاتها وفق ما نصت عليه المادة رقم (26) من النظام الداخلي للمجلس والفقرة رقم (4) من المادة (25) من القانون رقم (20) لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، والمادة رقم (1) من القانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم (20) لسنة 2013 المشار إليه”.

القضية التي وقع فيها الإخواني المشري الذي كان يعمل رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني سابقاً، رفقة رئيس ما يسمى “حكومة الإنقاذ” خليفة الغويل، ومحمد الغويل أمين سر ذات الحكومة ووزير ماليته يونس البرعصي ووكيلها بشير العائب ومدير عام إدارة الميزانية بها زيدان الطويبي، تتضمن اختلاسات ومخالفات مالية كبيرة.

المستند أوضح أن خليفة الغويل قد صرف من البند الثاني مبلغ 132 مليون دينار، أما أمين سره محمد الغويل فقد صرف 106 مليون دينار، من جهة المشري فقد صرف من ذات البند 10 ملايين دينار، ويونس البرعصي صرف 17 مليون دينار، وبشير العائب 5 ملايين، وزيدان الطويبي 7 ملايين، وكل هذه المبالغ قد صرفت بالمخالفة بحسب المذكرة الداخلية لمكتب المخالفات المالية التي تحصلت قناتنا على نسخة منها.

وبحسب الكتاب الصادر عن عبدالرزاق فرج فرحات الباحث بمكتب المخالفات المالية، المحال من اللجنة الاستشارية التي يرأسها محمد جويلق، ونائبه عبد العاطي ابوفارس، وعضوية كل من عبدالحميد، وعبد الرزاق البيباص، ومحمد نافع، ومحمود يوسف، “فإن اجمالي المبالغ التي صرفت من هذا البند بالمخالفة بلغت (268.537.900) دينار، حيث ان الصرف تم بالمخالفة للقانون رقم (9) لسنة 2015م باعتماد الميزانية وقد اشترط القانون ان يتم الصرف هذا البند الا بموجب قرار مجلس الوزراء وحيث أن القانون كان صريحا في نصه ان اجراءات الصرف لا تتم إلا بناء على قرار مجلس الوزراء، مجتمعا وليس من اختصاص رئيس المجلس او غيره سلطة الصرف من هذا البند وأن التقرير المالي المعد يوضح تفاصيل الصرف وموثق بالمستندات وأن الإجراءات التي تمت هي باطلة بطلان مطلق وهي اغتصاب سلطة لا مبرر له وحيث ان اجراء الصرف تمت بالمخالفة الصريحة للقانون رقم( 9) لسنة 2015م وتشكل مخالفة مالية بالمادة (46) من قانون اعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم (19) لسنة 2013م وبالمخالفة للمادة (10) من القانون المالي للدولة وحيث أن هذه المخالفات تستوجب المسائلة التأديبية، عليه نرى إحالة الموضوع إلىهيئة الرقابة الإدارية وفقاً للاختصاص”.

ولا زال إلى يومنا هذا المشري يمتنع عن التحقيق في قضايا الفساد التي تلاحقه لعدة سنوات متحامياً بالحصانة التي كشفت الرقابة الإدارية بأنها لا تشمل عمل الهيئات الرقابية.