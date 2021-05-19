وزير الاقتصاد يؤكد للسفير التونسي على ضرورة دعم الغرف التجارية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، مع سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد العجيلي بمقر الوزارة وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك.

وبحث الحويج خلال اللقاء دعم التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والإستثمار وإمكانية تنفيذ مناطق حرة مشتركة وسُبل تنظيم تجارة العبور وإقامة معارض مشتركة.

وتم أيضاً مناقشة المشاكل والعقبات التى تواجه الجاليات المتواجدة في البلدين وتنظيم إجراءات الإقامة والتملك.

ومن جهته أكد الحويج على ضرورة دعم الغرف التجارية في البلدين وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال في تنفيذ إستثمارات تعمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وتسهم في تنمية الصادرات المحلية.