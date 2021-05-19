اللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي الانتقالي تضع خطة زمنية لعملها وتحدد موعد انطلاق البرلمان

عقدت اللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي الانتقالي الليبي برئاسة الدكتورعلي الصيد اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء، بمقر ديوان وزارة الشباب وبحضور أعضاء اللجنة بما فيهم رحيل العبيدي من مدينة بنغازي والذي حضر الاجتماع عن طريق برنامج زووم.

وبحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الفيس بوك فأن الاجتماع ناقش وضع خطة واضحة لعمل اللجنة وتحديد مهامها وأهدافها وتحديد الوعاء الزمني لها بما يضمن نجاح عملها وتحقيقها للأهداف التي شكلت من أجلها وهي الوصول إلى برلمان شبابي انتقالي ليبي ناجح يرفع من كفاءات الشباب.

نتائج الاجتماع

واشار البيان إلى أن الاجتماع خلص لعدة نقاط أساسية وإجابات عن استفسارات عدة من بينها التعريف بمشروع البرلمان الشبابي الانتقالي الليبي ودوره ومهامه وأهدافه التى تضمنت تعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات السياسية القادمة وتمكين الشباب من معرفة أدوات الديمقراطية وطرق ممارستها، وتوضيح ماهية اللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي ومهامها ومدة عملها.

نبذة عامة عن مشروع البرلمان الشبابي الانتقالي الليبي

برلمان الشباب الليبي الانتقالي مشروع تطلقه وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية لتثقيف وصقل الشباب الليبي للولوج في الوسط السياسي ، وتعزيز أسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة المدنية الفاعلة، وتدريب كوادر شابة لنراها في قادم الإستحقاقات حاضرة على الساحة السياسية والمدنية.

ماهية اللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي؟

هي لجنة من مهامها وصلاحياتها وضع صيغة يمكن من خلالها تأسيس برلمان شبابي قادر على تحقيق الأهداف المرسومة له، من خلال تطوير المهارات التي سيتحصل عليها الشباب من مختلف البرامج التدريبية للبرلمان.

ما هي مهام هذه اللجنة؟

1- وضع آلية لاختيار أعضاء البرلمان الشبابي واعلانها.

2- تحديد مدة كل برلمان يُنتخب.

3- تحديد طريقة عمل البرلمان .

4- رسم خارطة الانتخابات لشباب البرلمان بعد انتهاء مدة التعيين.

كم ستكون مدة عمل اللجنة؟

90 يوم ليبدأ بعدها عمل البرلمان الشبابي الانتقالي الليبي.

تعريف برلمان الشباب أو مفهومه

هو عبارة عن محاكاة للبرلمان التشريعي وقناة للمشاركة الشبابية الإيجابية يتم فيها ومن خلالها التعبير عن الرأي وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة وجمع التوصيات لتنفيذها ومتابعتها، فهو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم ومحاولة ايجاد الحلول لها من قبلهم.

لماذا برلمان الشباب؟

يمر الشباب الليبي بكل فئاته بمرحلة تتطلب الكثير من الوعي السياسي وإستيعاب مقتضيات الوضع ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي ويشكل برلمان الشباب الليبي أحد أهم الركائز التي يستند عليها بناء هذا الوعي وتنميته بشكل يساهم في تنمية المجتمع.

أهداف برلمان الشباب الليبي

1- فهم الأسس الدستورية للدولة ونظام الحكم فيها ومؤسساتها.

2 – تعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات السياسية القادمة.

3- مساعدة البرلمانيين الشباب في أداء دورهم وتجويد أدائهم.

4- تمكين الشباب وفق البرنامج الذي تتبناه الأمم في الضلوع بدور فعال ومتميز في الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

5- تمكين الشباب من معرفة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الليبي وتحليل أسبابها والمساهمة في حلها، أو الحد منها.

6- تشجيع الشباب على ممارسة حقوقهم والمطالبة بواجباتهم بالطرق الديمقراطية والمدنية.

7- تمكين الشباب من معرفة أدوات الديمقراطية وطرق ممارستها.

8- عقد الشراكات مع البرلمانات الشبابية على المستوى الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا