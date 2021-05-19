«الدبيبة» يبحث مع رئيس الحكومة التونسية سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، مع رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل مزيد دفعها وتطويرها.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مكالمة هاتفية مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين البلدين، وذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وأكدا الجانبان حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ونوّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين، كما أعرب المشيشي عن رغبة تونس في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا، بما يعود بالنفع على البلدين، مشيدا بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها.

وكان المشيشي قد أشرف في وقت سابق اليوم على مجلس وزاري خصص لبحث واقع التعاون التونسي الليبي وتطوير آفاقه المستقبلية.

وتشير أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء بتونس، إلى استرجاع الحركة التجاريّة على الطرقات نسقها بين البلدين، وتطوّر المبادلات مع ليبيا خلال مارس 2021 بنسبة 148،1 بالمائة، مقارنة بشهر فيفري 2021.