الصلح: مقترح استبدال الدعم العيني بالنقدي يخدم الطبقة الفقيرة

أكد الدكتور علي منصور الصَلح مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لوضع مقترح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي مباشر إلى المستحقين.

وأوضح الصلح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن استبدال الدعم العيني بالنقدي ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى وجود دراسات سابقة تم العمل عليها خلال الحكومات المتعاقبة كي يصل الدعم لمستحقيه من الطبقة الفقيرة.

ولفت إلى أن مشروع استبدال الدعم من عيني إلى نقدي هو مقترح من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن ارتفاع سعر الصرف أثر على سعر المحروقات، ما يتطلب مبالغ أكثر، حيث إن دعم المحروقات يقدر من 4 إلى 7 مليارات دولار في العام، مؤكداً أن التغير الذي حدث في سعر الصرف أضر السياسة المالية بشكل عام خاصة في باب الدعم.