ليبيا الان

الصلح: مقترح استبدال الدعم العيني بالنقدي يخدم الطبقة الفقيرة

تم النشر منذُ 6 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الدكتور علي منصور الصَلح مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لوضع مقترح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي مباشر إلى المستحقين.

وأوضح الصلح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن استبدال الدعم العيني بالنقدي ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى وجود دراسات سابقة تم العمل عليها خلال الحكومات المتعاقبة كي يصل الدعم لمستحقيه من الطبقة الفقيرة.

ولفت إلى أن مشروع استبدال الدعم من عيني إلى نقدي هو مقترح من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن ارتفاع سعر الصرف أثر على سعر المحروقات، ما يتطلب مبالغ أكثر، حيث إن دعم المحروقات يقدر من 4 إلى 7 مليارات دولار في العام، مؤكداً أن التغير الذي حدث في سعر الصرف أضر السياسة المالية بشكل عام خاصة في باب الدعم.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • في بلاغات عن إدارات فيها تزوير ـ وحتى المفتي الشرعي تكلم عن تحريم وتجريم اي شهادات مزورة أو هويات أو عقود ادارية أو مالية أو مصرفية أو عقود زواج أو تمليك ـ
    ويتم التعاون الأمني بين شئون الاوقاف الليبية وشئون البلديات ـ والتبليغ عن اي شبهات بما يخص التزوير وسرقة بيانات المواطنين ـ وتقديمهم للعدالة القضائية فوراً والتستر على جريمة يعتبر مشارك في الجريمة .. وبالتبليغ حماية للوطن والمواطن بالدرجة الأولى .

    رد