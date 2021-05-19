وزير خارجية إيطاليا: الدبيبة سيزور روما في 31 مايو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة سيزور إيطاليا في 31 مايو الجاري، فيما من المقرر عقد منتدى أعمال سيسمح للفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين الرئيسيين بالتحدث مع السلطات الليبية.

وتحدث دي مايو، خلال إحاطة في البرلمان الإيطالي حول الأمن في البحر الأبيض المتوسط، عن تنشيط شامل مكثف للشراكة الثنائية لتعزيز المؤسسات الوطنية من أجل هدف نهائي وهو ليبيا ذات السيادة وموحدة ومتكاملة إقليميا.

وبحسب دي مايو، يتعلق الأمر بمنظور وظيفي “لمصالحنا الاقتصادية والأمنية يستجيب في الوقت نفسه للتوقعات الليبية بوجود ثابت متزايد لإيطاليا في ليبيا، خصوصاً في المجال الاقتصادي”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.