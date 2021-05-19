للوقوف على المختنقات.. الدبيبة في زيارة مرتبقة لـ “بني وليد”

أخبار ليبيا 24

يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من وزراء حكومته، الخميس، بلدية بني وليد، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات والشركات العامة بالمدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، قال رئيس المجلس البلدي بني وليد المكلّف، يونس العزوزي، “إن رئيس الحكومة سيتفقد خلال زيارته شركة الصناعات الصوفية المساهمة والمستشفى العام وعددا من المشاريع المتوقفة بالمدينة”.

وأوضح العزوزي أن البلدية تعاني من تدني مستوى الخدمات الأساسية من بينها المياه والصرف الصحي والنظافة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي سيطلع رئيس الحكومة على المختنقات كافة التي تواجه سير العمل بالبلدية.

وأثنى رئيس المجلس البلدي بني وليد على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من خلال الزيارات التفقدية للبلديات بغية تذليل مختلف الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.