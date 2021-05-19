خليج السدرة.. البدء بتطعيم الحجاج بلقاح كورونا

تتواصل حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في أغلب المرافق الصحية بالبلاد ومن بينها المركز الصحي في خليج السدرة الذي يستقبل المواطنين المسجلين في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتلقي لقاح كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص مكتب الرعاية الصحية خليج السدرة على تمكين كل المواطنين من أخذ المطعوم بهدف حمايتهم من الاصابة بالفيروس والتقليل من انتشار الوباء.

وتم استهداف كبار السن والعاملين في القطاع الصحي كمرحلة أولى ثم من يشكون من الأمراض المزمنة، كما تلقى عدد من الحجاج المطعوم وذلك حسب القائمة المرسلة من قبل المنظومة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وتنسيقية الحج في اجدابيا.

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