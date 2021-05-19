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خليج السدرة.. البدء بتطعيم الحجاج بلقاح كورونا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في أغلب المرافق الصحية بالبلاد ومن بينها المركز الصحي في خليج السدرة الذي يستقبل المواطنين المسجلين في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتلقي لقاح كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص مكتب الرعاية الصحية خليج السدرة على تمكين كل المواطنين من أخذ المطعوم بهدف حمايتهم من الاصابة بالفيروس والتقليل من انتشار الوباء.

وتم استهداف كبار السن والعاملين في القطاع الصحي كمرحلة أولى ثم من يشكون من الأمراض المزمنة، كما تلقى عدد من الحجاج المطعوم وذلك حسب القائمة المرسلة من قبل المنظومة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وتنسيقية الحج في اجدابيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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