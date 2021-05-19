وزارة الحكم المحلي تعتمد 116 بلدية على مستوى ليبيا

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري، أن وزارة الحكم المحلي اعتمدت 116 بلدية على مستوى ليبيا.

وأوضح الحراري في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن 43 بلدية انتخبت مجالسها البلدية، فيما يجري حاليا الاستعداد لإجراء الانتخابات في باقي البلديات.

وأشار إلى أن عدد البلديات التي فُتح بها سِجّل ناخبين بلغ 43 بلدية، وسيفتح سجل للناخبين لـ30 مجلسا بلديا، منها بلديات ستنتخب لأول مرة وأخرى تنتخب للدورة الثانية.

ولفت رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أن سجّل الناخبين لمدينة بنغازي يوم 24 من الشهر الجاري استعدادا لإجراء الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 2012.