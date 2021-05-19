«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تحدد موعد إعادة الاقتراع في عدد من مراكز سوق الجمعة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأربعاء، إعادة الاقتراع في عدد من مراكز بلدية سوق الجمعة تنفيذا لحكم المحكمة.

وحدد اللجنة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك يوم السبت الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل موعد إجراء إعادة الانتخاب في خليفة الحجاجي: إعادة الانتخاب بمدرسة الهجارسة، وبشير الاسطى: إعادة الانتخاب بمدرسة بشير الاسطى، وطلائع الفتح: إعادة الانتخاب بمدرسة طلائع الفتح، وشرفة الملاحة: إعادة لانتخاب بمدرسة شرفة الملاحة.

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ونوهت إلى أن الانتخاب تقتصر على الناخبين المسجلين بهذه المراكز فقط.

وكانت انتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس انطلقت في 3 أبريل الماضي، و وتنافس في هذه الانتخابات تسع قوائم، وعشر نساء وخمسة من ذوي الإعاقة. ويشارك بمراقبة العملية الانتخابية 181 مراقبا من عشر منظمات مختلفة.

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