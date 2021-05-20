الداخلية الإيطالية: وصل إلينا حوالي 9 آلاف من ليبيا منذ بداية 2021

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إنه حتى هذا اليوم وصل إلى بلادنا 13358 مهاجراً، منهم 8987 قدِموا من ليبيا.

وأضافت الوزيرة في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية حول إدارة ظاهرة الهجرة، أمس الأربعاء، أن “طريق وسط البحر الأبيض المتوسط​​، أي ليبيا والجزائر وتونس هي طريق الدخول الرئيسية للمهاجرين من شمال إفريقيا”، وقد “حظينا بذروة تجاوزت الـ3500 مهاجر في شهر مايو الجاري وحده”.

وأشارت لامورجيزي إلى أن “عدد الوافدين من تونس بلغ 4041 في عام 2021 بينما جاء 2145 عن طريق البلقان، وهو رقم أقل من العام السابق”، ومن ناحية أخرى، “زاد عدد القادمين عن طريق البحر من اليونان وتركيا ليصل إلى ألف شخص”.

وأوضحت الوزيرة أنه “خلال عام 2020 بأكمله، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين أعيدوا إلى بلدانهم 3607 شخصاً”. وأنه “في العام الحالي، حتى الـ9 من مايو، تم إعادة 1277 شخصًا إلى أوطانهم” وفيما “يتعلق بترحيل المواطنين التونسيين، فقد تم تنفيذ 2016 عملية إعادة عام 2020، منها 1831 عن طريق رحلات طيران”.

وخلصت وزيرة الداخلية إلى القول إن “عام 2021، حتى 18 مايو، كانت هناك 678 عملية إعادة توطين إلى تونس، منها 641 عن طريق رحلات طيران أيضاً”.