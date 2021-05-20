«الحكم المحلي» تعتمد 116 بلدية على مستوى ليبيا

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري، أن وزارة الحكم المحلي أصدرت قرارا باعتماد 116 بلدية على مستوى ليبيا، مشيرا إلى أن هناك 43 بلدية انتهت من انتخاب

مجالسها البلدية.

وقال «الحراري»، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن هناك استعدادات جارية حاليا لإجراء الانتخابات في باقي البلديات، مشيرا إلى أن عدد البلديات التي فُتح بها سِجّل ناخبين بلغ 43 بلدية، وسيفتح سجل للناخبين لـ30 مجلسا بلديا، منها بلديات ستنتخب لأول مرة وأخرى تنتخب للدورة الثانية.

وأضاف رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن سجّل الناخبين لمدينة بنغازي يوم 24 من الشهر الجاري استعدادا لإجراء الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 2012.