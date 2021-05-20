حويلي: أتخوف مما سيفعله الرئيس القادم إذا انتخبه الشعب مباشرة

قال عضو مجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، إن الإشكالية في مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، لن تتوقف عند كيفية انتخاب الرئيس، سواء من قبل البرلمان أو مباشرة من قبل الشعب، والتي يتوقع حسمها خلال جلسات الملتقى القادمة.

حويلي، وفي تصريحات صحفية، رجّح امتداد مناقشات الملتقى للمطالبة بتعديل مقترحات “لجنة فبراير”، التي تم تضمينها بالإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات رئيس البلاد.

وأضاف: “أن جلسات الملتقى ستناقش كل بنود مقترح القاعدة الدستورية، ومنها صلاحيات الرئيس”، مشيراً إلى أن البعض يرى أن ما مُنح للرئيس كان أكثر مما ينبغي؛ ولذا لا بد من تقليص هذه الصلاحيات، وذلك في ظل رؤيتهم بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة.

وحول موقفه من كيفية انتخاب الرئيس، قال: “إن الجميع عاين كيف استبدت قيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية السابقة بمؤسساتها، وانفردت بالقرار رغم أنها لم تُنتخب من قبل الشعب؛ وبالتالي لا أحد يمكنه التكهن بما قد يفعله رئيس سينتخب ويدعم من الشعب، هناك تخوف حقيقي من أن يتغول، خاصة في ظل عدم وجود دستور، وربما قد يقدم في لحظة ما على حل البرلمان”.

ولم يستبعد عضو اللجنة القانونية بالملتقى أن تتزايد حظوظ خيار انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، بسبب رغبة الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن وجود تخوفات من أن البرلمان سيكون محكوماً بتحالفاته وتكتلاته، ولن تنجو عملية الانتخاب داخله من شبهات شراء الأصوات لصالح شخصية بعينها.