الحكومتان الليبية والتونسية تبحثان سبل دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الأربعاء، دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل مزيد دفعها وتطويرها.

وأجرى الدبيبة مكالمة هاتفية مساء الأربعاء، مع المشيشي، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين البلدين، وذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وأكدا الجانبان حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ونوّه الدبيبة، بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين، كما أعرب المشيشي عن رغبة تونس في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا، بما يعود بالنفع على البلدين، مشيدا بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها.