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برلماني: حكومة الدبيبة متمسكة بالتوسع في الإنفاق ومن المفترض تقليص الميزانية لـ78 مليار دينار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد أحد أعضاء مجلس النواب أنه من المفترض تقليص الميزانية لتصل إلى 79 أو 78 مليار دينار، إلا أن حكومة الوحدة المؤقتة متمسكة بالتوسع في الإنفاق، مرجحا أن يناقش المجلس الميزانية في جلسته الأسبوع المقبل.

وأوضح في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”، أن الحكومة لم تراع الملاحظات المحالة لها من قبل مجلس النواب، موضحاً أن التخفيض في النفقات كان قليلاً جداً.

وأضاف أن مجلس النواب سيحاول تعديل الميزانية بنفسه قدر الإمكان بما يراعي الأوضاع الاقتصادية للدولة، وحساسية المرحلة، على حد تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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