صحيفة إيطاليا: التوتر بين أردوغان ودراغي قد يتسبب في دفع المرتزقة باتجاه أوروبا

سلطت صحيفة “avvenire” الإيطالية الضوء على غرق 50 مهاجرًا وفقدان زورقين آخرين انطلقوا من الأراضي الليبية تجاه إيطاليا، بعد ساعات قليلة من توجيه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، اتهامًا إلى ليبيا بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به المهربون.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المحققين في المحكمة الجنائية الدولية يواصلون تلقي “معلومات عن الجرائم التي لا تزال جارية، والتي تتراوح من الاختفاء والاحتجاز التعسفيين إلى القتل والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني، بحسب آخر تقرير نصف سنوي قدمته بنسودا لمجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن بنسودا تحقق أيضًا في فشل الإنقاذ وتبادل اللوم بين إيطاليا ومالطا وليبيا، عندما غرق 130 مهاجرا كانوا يطلبون المساعدة لمدة يومين، خصوصًا أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” أبلغت عن موقعهم الدقيق أيضًا، بالإضافة إلى غرق سفينة أخرى في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، والذي أدى إلى وفاة أكثر من 100 مهاجر.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى التقارير المتعلقة باستمرار إساءة معاملة المهاجرين واستغلالهم، مبينة أن المحكمة الجنائية الدولية مقيدة حتى الآن بتفويض من مجلس الأمن، الذي سمح في عام 2011م بالتحقيق في جرائم الحرب فقط، مما ترك المجال مفتوحًا أمام المتاجرين بالبشر.

وذكرت أن المحققين الذين أرسلوا مباشرة إلى ليبيا وجدوا أن “الاتجار بالبشر موثق كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأزمة في البلاد”، لذلك يحق للمدعي العام الدولي إصدار أوامر توقيف وليس فقط نقل معلومات التحقيق إلى دول أخرى، مشيرة إلى تلقى بنسودا على مدى الأشهر الستة الماضية، معلومات موثوقة وأدلة جوهرية عن جرائم خطيرة يُزعم أنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في غرب ليبيا.

وبينت أنه رغم الحديث عن الاستقرار التدريجي في ليبيا، لم يتغير شيء بالنسبة للأجانب، موضحة أنه في الأيام الأخيرة، وثقت الجنائية الدولية جرائم واسعة النطاق تشمل العنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية والاحتجاز التعسفي، دون تحميل أي شخص المسؤولية، حيث كان الاعتقال الوحيد من قبل المدعي العام في طرابلس يخص مهرب البشر عبد الرحمن ميلاد “البيدجا” الذي أطلق سراحه مؤخرا وترقيته إلى رتبة رائد.

وأكدت أن هناك 10 آلاف شخص آخر محتجزون في مرافق اعتقال أخرى تديرها المليشيات والجماعات المسلحة، بما في ذلك حوالي 480 امرأة وحتى أطفال، متابعة: “ومع ذلك، لا تتمتع الأمم المتحدة حتى الآن بوصول سهل إلى أماكن الحبس”.

ولفتت الصحيفة إلى طلب الأمم المتحدة من تركيا بسحب مرتزقتها من ليبيا، لكنها أشارت إلى عدم وجود أي نية أو ضمانات كافية لعودة “ناعمة”، خاصة بين السوريين الذين جندتهم تركيا، متخوفة من أن العلاقات المتوترة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي قد تدفع المرتزقة إلى الاتجاه نحو أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن بنسودا قولها إن “الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل في اختصاص المحكمة بغض النظر عن جنسية المتورطين”، موضحة أن دبلوماسيي الأمم المتحدة يقدرون عدد الأجانب المسلحين في ليبيا بحوالي 20 ألفا لدعم ميليشيات المنطقة الغربية.