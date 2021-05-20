وكالة إيطالية: الدبيبة يجري زيارة اقتصادية إلى روما نهاية مايو الجاري

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سيزور إيطاليا يوم 31 مايو الحالي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أنه خلال الزيارة سيتم عقد منتدى أعمال سيسمح للفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين الرئيسيين بالتحدث مع الدبيبة ومختلف أعضاء حكومته.

وأفادت بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن بأنه من المقرر إعادة تنشيط القنصلية العامة في بنغازي، بقيادة القنصل كارلو باتوري يوم 26 مايو الحالي، بالإضافة إلى إنشاء القنصلية الفخرية في سبها.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أكد وجود مؤشرات غير مشجعة في ليبيا مثل التأخير في اعتماد الميزانية الوطنية، وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

وأوضح دي مايو، خلال لقائه مع نظيره الألماني هايكو ماس بمقر وزارة الخارجية بروما، الأسبوع الماضي: “في الأشهر الأخيرة، شهدنا تطورات مشجعة، أدت في شهر مارس إلى تعيين سلطة تنفيذية انتقالية جديدة، كأول سلطة ممثلة للبلد بأكمله منذ عام 2014م”.

وأضاف: “يجب أن نتحلى بالواقعية، ونتذكر أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به في أفق تنظيم انتخابات 24 ديسمبر، وهناك بعض المؤشرات غير المشجعة للغاية، مثل التأخير في اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة”.