الدبيبة: نأمل أن يعتمد النواب الميزانية وقررنا تقسيم ليبيا إلى مقاطعات يعين رئيسها من الحكومة لتسهيل تقديم الخدمات

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، أن مزاعم تضخيم الميزانية غير صحيحة، فهي أقل من ميزانيتي العامين الماضيين.

الدبيبة، وخلال لقائه رؤساء مجالس بنغازي المحلية، ونقلت تفاصيلها منصة فواصل، قال: “قدمت الميزانية للنواب في جلسة منح الثقة لاستغلال الوقت، لكن النواب “كل واحد في راسه موّال”، بحسب قوله.

وتابع: “نأمل أن يعتمد النواب الميزانية الأسبوع المقبل، ومتأكدون من وجود وطنيين بينهم”.

وتابع: “كنّا نعتزم تدشين صندوق إعمار بنغازي ودرنة من بنغازي، لكن “في كل توخيرة خيرة”، واخترنا علي ابحيري لرئاسة صندوق بنغازي لأنه ابن المدينة ومشهود له بالكفاءة، وما زلنا نبحث اختيار نائب له.

وأضاف: “سنعمل لحل المشكلات التي تواجه مستشفيات بنغازي الجلاء و1200 وغيرها، وعلى المسؤولين في كل مدينة أن يقدموا إلينا خيارهم المشهود لهم بالوطنية والإخلاص لتعيينهم، وقررنا تقسيم ليبيا إلى مقاطعات يعين رئيسها من الحكومة، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطن”.