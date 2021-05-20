خلال لقائه بالسفير التونسي.. «الحويج» يبحث سُبل تنظيم تجارة العبور وإقامة المعارض المشتركة

التقى محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، بمقر الوزارة لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح حساب وزارة الاقتصاد والتجارة، على فيسبوك، في بيان، أن “الحويج” بحث خلال اللقاء دعم التعاون بين البلدين في مجالات الإقتصاد والإستثمار وإمكانية تنفيذ مناطق حرة مشتركة وسُبل تنظيم تجارة العبور وإقامة معارض مشتركة.

وتابع البيان، أنه خلال اللقاء تم مناقشة المشاكل والعقبات التي تواجه الجاليات المتواجدة في البلدين وتنظيم إجراءات الإقامة والتملك.

وختم البيان، موضحًا أن وزير الاقتصاد أكد على ضرورة دعم الغرف التجارية في البلدين وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال في تنفيذ استثمارات تعمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وتسهم في تنمية الصادرات المحلية.