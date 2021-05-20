تشاد: المقاتلون في ليبيا خطرٌ يهدّد بتقويض الحرب ضد الإرهاب

حذر نائب وزير خارجية تشاد، عمر بن داود، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، من أن مرتزقة ومقاتلين أجانب من ليبيا يعبرون إلى منطقة الساحل، ويهدّدون بتقويض مكاسب خمس دول في غرب أفريقيا على صعيد محاربة الإرهاب، من خلال إغراق المنطقة في أعمال عنف يصعب السيطرة عليها.

وقال “بن داود”: تدهور الوضع في منطقة الساحل سيضرّ بأفريقيا ككل، ويمكن أن يحوّل القارة إلى “ساحة مواجهات وقاعدة للإرهاب الدولي”.

وأضاف: توغل المرتزقة من ليبيا إلى تشاد أدى إلى وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي، الشهر الماضي، وهذا مثال واضح لما يمكن أن يحدث في جميع أنحاء منطقة الساحل؛ إذا لم يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات المناسبة.

وأكد أن هناك أكثر من 400 شخص قتلوا في هجمات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ مارس، مضيفا أن أحد أهم العوامل لهزيمة الإرهابيين في منطقة الساحل، يتمثل في القوة الأفريقية المكوّنة من خمس دول والتي تكافح الإرهاب في المنطقة ، والتي تحتاج إلى تمويل مستمر ومكتب دعم لوجستي للأمم المتحدة يتم تمويله من مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

ووفق وكالة “أسوشيتيد برس”، أعرب قائد القوة وسفير النيجر لدى الأمم المتحدة وأعضاء آخرين في المجلس الأفريقي وفرنسا وأمين الأمم المتحدة، عن دعم مكتب الأمم المتحدة لتقديم تمويل طويل الأجل لقوة الساحل G5 المكونة من تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا.

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل أعضاء المجلس الآخرين، منزعجةٌ من تصاعد التطرف العنيف والهجمات الإرهابية والعنف بين الطوائف في جميع أنحاء منطقة الساحل، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تعتقد أن “صناديق حفظ السلام التي تقيمها الأمم المتحدة ليست مصدرًا عمليًا لتمويل القوة المشتركة، ويجب أن تستمر في دعمها من خلال صندوق تمويل ثنائي.

وأضافت أنه منذ إنشاء قوة مجموعة الدول الخمس في عام 2017 ، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 588 مليون دولار كمساعدات أمنية وجهود أخرى لمكافحة التطرف العنيف في الدول الخمس.

وأردفت أن الاستقرار يتطلب، أيضًا، توفير الفرص الاقتصادية وحماية سيادة القانون، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قدمّت أكثر من ملياري دولار في مجالات الصحة والتنمية والأمن والمساعدات الإنسانية لدعم منطقة الساحل.

في سياق متصل، قال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة، عبدو عباري، إن أكثر من 2440 مدنياً وأفراد من قوات الدفاع والأمن فقدوا حياتهم في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر في عام 2020 .

وشدد على ضرورة محاربة هذا الإرهاب العابر للحدود ، والذي تشكّل تداعياته مصدر قلق كبير لبقية أفريقيا.

وقال الجنرال أومارو ناماتا ، قائد مجموعة الخمسة ، في اجتماع المجلس الافتراضي إن القوة التي يبلغ قوامها الآن 5500 جندي نفذت 25 عملية منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك 11 حملة كبرى منذ نهاية عام 2019 وحققت نتائج إيجابية للغاية.

وأشار إلى أنه إلى جانب تحييد مئات الإرهابيين والاستيلاء على أو تدمير كمية كبيرة من معداتهم التي عطلت قدرتهم اللوجستية؛ فقد تم اعتقال أو أسر 79 شخصًا بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021 ، ويخضعون حاليًا للإجراءات القانونية.

وأضاف أن القضاء على الإرهاب هو “صراع طويل الأمد”، وعلى الرغم من التقدم البطيء؛ إلا أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، وتعتبر قوة G5 في حاجة ماسة إلى الإمكانيات الجوية الخاصة بها والتي تعتبر ضرورية لعملها.

وأردف “ناماتا”: نظام المخابرات هو نقطة ضعف أخرى في القوة المشتركة.

أما السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير ، الذي تمتلك بلاده قوتها الخاصة لمكافحة الإرهاب في المنطقة والتي تتعاون مع مجموعة الدول الخمس، فقد كشف عن قلقه إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل.

وقال: الجماعات الإرهابية، رغم تضررها بشدة؛ إلا أنها تواصل أعمال العنف وتحاول بسط سيطرتها، ويمتد التهديد الآن إلى جنوب مالي ، ولكن أيضًا إلى ساحل العاج وغانا وتوغو وبنين، كما أن آثار الفقر وتغير المناخ تؤدي إلى تفاقم هذه التوترات.

وأضاف “دي ريفيير”: على الرغم من الجهود التي تبذلها فرنسا ودول أخرى؛ فإن الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل تزداد سوءًا ، حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى مساعدات طارئة.

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