برج الأمل: لا سعة سريرية لدينا لاستقبال مزيد من المصابين بكورونا

ليبيا – أكدت إدارة برج الأمل أكبر مراكز عزل المصابين بوباء كورونا في المنطقة الشرقية ارتفاع حصيلة الإصابات في الآونة الأخيرة لكافة الأعمار.

بيان صحفي صادر عن مركز بنغازي الطبي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى ارتفاع أعداد الدخول للبرج بأعراض متوسطة وشديدة، ناقلًا عن إدارة البرج إعلانها أن السعة السريرية وصلت للحد الأقصى لها، وأنه لا يوجد بها سرير شاغر في قسم العناية الفائقة.

وطالبت الإدارة جميع المستشفيات بعدم تحويل الحالات للبرج من دون تنسيق مسبق؛ لأن هذا الأمر يشكل خطرًا على حياة المريض.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية