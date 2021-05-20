المقريف يشيد بنقابات التعليم ويتعهد بأن ينال كل معلم حقه

ليبيا- التقى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف بنقباء تعليم عدد من البلديات وممثلين عن النقابة العامة لمعلمي ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، فإن اللقاء الذي أتى في إطار دعم جهود المعلمين والمطالبة بحقوقهم شهد تأكيد المقريف بذله كافة الجهود حتى ينال المعلم حقوقه وإشادته بالدور المهم لنقابات التعليم في الوقوف مع القطاع التعليمي.

بدوره ثمن نقيب معلمي الأصابعة جهود الوزارة للوقوف على معاناة المعلمين المطالبين بحقوقهم، ومن بينها القانون رقم 4، بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية