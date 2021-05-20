ليبيا الان

بوجناح يدعو لإطلاق مؤسسات قوية تمثل المرأة داخل فزان

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

اخبارليبيا24

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح على ضرورة إطلاق مؤسسات قوية تمثل المرأة داخل فزان، مثنيًا على دور المرأة الليبية في المجتمع.

ودعا بوجناح خلال لقاءه أعضاء المرأة وناشطات سياسيات وعضوات بمفوضية المجتمع المدني بالمجالس البلدية بنت بية والغريفة وأوباري أمس الأربعاء إلى تمكين المرأة في كافة مؤسسات الدولة.

وطالب المجتمعون حكومة الوحدة الوطنية بدعم فئة الشباب والمرأة في أوباري ومنطقة الجنوب وتوسيع دائرة مشاركتهم السياسية، ودعم مشاركتها في الانتخابات، إضافة لدعم المشروعات الصغرى للشباب والمرأة.

وطالبت الناشطات الإسراع في منح الأرقام الوطنية، نظراً للصعوبات التي يواجهها المواطنين الحاملين للأرقام الإدارية، وتأثير ذلك على حقوقهم الأساسية والسياسية، وعرقلة كافة معاملاتهم الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك