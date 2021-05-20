بوجناح يدعو لإطلاق مؤسسات قوية تمثل المرأة داخل فزان

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح على ضرورة إطلاق مؤسسات قوية تمثل المرأة داخل فزان، مثنيًا على دور المرأة الليبية في المجتمع.

ودعا بوجناح خلال لقاءه أعضاء المرأة وناشطات سياسيات وعضوات بمفوضية المجتمع المدني بالمجالس البلدية بنت بية والغريفة وأوباري أمس الأربعاء إلى تمكين المرأة في كافة مؤسسات الدولة.

وطالب المجتمعون حكومة الوحدة الوطنية بدعم فئة الشباب والمرأة في أوباري ومنطقة الجنوب وتوسيع دائرة مشاركتهم السياسية، ودعم مشاركتها في الانتخابات، إضافة لدعم المشروعات الصغرى للشباب والمرأة.

وطالبت الناشطات الإسراع في منح الأرقام الوطنية، نظراً للصعوبات التي يواجهها المواطنين الحاملين للأرقام الإدارية، وتأثير ذلك على حقوقهم الأساسية والسياسية، وعرقلة كافة معاملاتهم الرسمية.