عون: ساعون لزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67%

ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أن قرار زيادة مرتبات العاملين في القطاع النفطي بنسبة 67‎%‎ صدر بنهاية العام 2013.

عون أوضح في تصريح صحفي له نقله المكتب الإعلامي للوزارة وطالعته صحيفة المرصد أن هذا القرار لم يتم للأسف تنفيذه إلى الآن، مشيرا إلى بذله منذ توليه مهام وزارة النفط والغاز قصارى جهده لمحاولة إنفاذ هذا القرار مع توقعات في إتمام ترتيبات إيجابية بالخصوص.

وأضاف عون: إن كل هذا يخضع لوضع الميزانيات والاعتمادات التي تفوق صلاحيات الوزارة التي لم تتوقف عن التواصل مع كافة المستويات في الدولة لإنفاذ هذا القرار ولو بصورة جزئية بداية من هذه السنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية