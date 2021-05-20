الحويج يتابع جهود إطلاق المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا مع لجنة التتبع والتحقق من الأدوية لمتابعة مستجدات المشروع الوطني الخاص بها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، استعرض المجتمعون ما يتعلق بالمستلزمات الطبية في المشروع، فضلًا عن مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة في تنفيذ المشروع وكيفية معالجتها، وتحديد المهام والاختصاصات الممنوحة للجهات الإشرافية والرقابية والضبطية بالمشروع.

وأضاف البيان: إن هذا يأتي لضمان العمل في دائرة متكاملة لإنجاز المهام وتحقيق أهداف المشروع. ناقلًا عن الحويج قوله: إن المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية بالغ الأهمية لما له من دور في تنظيم عملية توريد الأدوية والمعدات الطبية ورفع مستوى الخدمات الطبية وضبط الأسعار.

وأكد الحويج أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع بأقرب وقت ممكن.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية