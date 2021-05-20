هيئة رئاسة مجلس النواب توجه الدعوة للأعضاء لحضور جلسة الإثنين المقبل والنويري يعترض

ليبيا – وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الدعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية تعقد يوم الإثنين المقبل الموافق للـ24 من مايو الجاري.

ووفقًا للدعوة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، سيتم عقد الجلسة في مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وجاء في الدعوة: إن الجلسة تأتي لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

بدوره أصدر فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بيانًا بشأن هذه الدعوة التي تأتي بالمخالفة واستغلال رئاسة المجلس لما هو ملزم ومقرر اتباعه قانونًا عند الدعوة لعقد جلسة، لا سيما أن القانون حدد الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص.

وأعرب النويري عن استغرابه لإصدار هذه الدعوة من دون عقد هيئة رئاسة مجلس النواب أي اجتماعات رسمية لتقرير ذلك، وعدم توجيه أي دعوة له لعقد اجتماع للهيئة لإصدارة دعوة انعقاد جلسة للمجلس، مذكرًا بأهمية عدم القيام بأي شيء يعكر صفو توحيد المؤسسات والتئام مجلس النواب.

وأضاف النويري: إن ذلك التعكير يتم من خلال العمل بخلاف ما هو مقرر في القانون رقم 4 لسنة 2014، وهو ما يحتم السعي للحفاظ على ما تحقق من مكاسب وطنية بتوحيد جل المؤسسات، مبينًا أن الاستمرار في مثل هذه المخالفات يؤثر سلبًا على عمل مجلس النواب والمصلحة العليا للدولة.

وشدد النويري على أهمية عقد الجلسات بشكل دوري، وليس مزاجيًا لا يتوافق مع مبدأ التئام المجلس، مع ضرورة إضافة بند ما يستجد من أعمال لوضع الخيارات فيه أمام أعضاء المجلس ونواب الأمة لمناقشة الاستحقاقات والقاعدة الدستورية ومشروعات القوانين والإصلاحات الخادمة لمصلحة الدولة العليا وليس الأفراد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية