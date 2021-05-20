شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي تنظم دورة تدريبة لموظفي المكاتب الاعلامية ببنغازي

نظمت شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي في مدينة بنغازي دورة تدريبية لعدد من أعضاء وموظفي المكاتب الإعلامية التابعة لمؤسسات الدولة بالمدينة.

وشارك في الدورة التي أقيمت بمركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي أكثر من 25 متدرب، وذلك تحت اشراف إدارة الموارد البشرية ببلدية بنغازي.

هذا وتتناول الدورة التي تقام على مدى ثلاث أيام، مفهوم الاتصال الحكومي والية تفعيله بمؤسسات الدولة العامة، بالإضافة لأساسيات كتابة الخبر الصحفي لمواقع التواصل الاجتماعي، فيما ستناول اليوم الثالث الطرق الحديثة لإدارة مكاتب الدولة الإعلامية بشكل يتناسب مع الخدمات المقدمة من الوزارات المختلفة.

وشهدت الدورة مشاركة فعالة من المتدربين الذي تلقوا تدريبات عملية حول مفهوم الاتصال الحكومي ومفهومه مما يساهم في تطوير مؤسسات الدولة من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والاتصال المجتمعي بين الإدارات الإعلامية والجمهور المتمثل في المواطنين والمؤسسات المختلفة في البلاد.