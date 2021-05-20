اللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي تضع خطة لعملها ومهامها وأهدافها

عقدت وزارة الشباب اجتماعها الثاني للجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي الانتقالي الليبي، بمقر ديوان الوزارة، برئاسة الدكتور “علي الصيد” وحضور أعضاء اللجنة بما فيهم، رحيل العبيدي، من مدينة بنغازي والذي حضر الاجتماع عن طريق برنامج زووم.

وأوضح بيان وزارة الشباب، أن الاجتماع ناقش وضع خطة واضحة لعمل اللجنة وتحديد مهامها وأهدافها وتحديد الوعاء الزمني لها بما يضمن نجاح عملها وتحقيقها للأهداف التي شكلت من أجلها وهي الوصول إلى برلمان شبابي انتقالي ليبي ناجح يرفع من كفاءات الشباب.

ولفت البيان، إلى أن الاجتماع خلص لعدة نقاط أساسية وإجابات عن استفسارات عدة، منها إعطاء نبذة عامة عن مشروع البرلمان الشبابي الانتقالي الليبي، الذي أطلقته وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية لتثقيف وصقل الشباب الليبي للولوج في الوسط السياسي، وتعزيز أسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة المدنية الفاعلة، وتدريب كوادر شابة لنراها في قادم الإستحقاقات حاضرة على الساحة السياسية والمدنية.

وأوضح الاجتماع، أن اللجنة التأسيسية للبرلمان الشبابي، هي لجنة من مهامها وصلاحياتها وضع صيغة يمكن من خلالها تأسيس برلمان شبابي قادر على تحقيق الأهداف المرسومة له، من خلال تطوير المهارات التي سيتحصل عليها الشباب من مختلف البرامج التدريبية للبرلمان.

وأوضح البيان أن من مهام هذه اللجنة؛ وضع آلية لاختيار أعضاء البرلمان الشبابي واعلانها، و تحديد مدة كل برلمان يُنتخب، وتحديد طريقة عمل البرلمان، ورسم خارطة الانتخابات لشباب البرلمان بعد انتهاء مدة التعيين، ومدة عمل اللجنة 90 يوم ليبدأ بعدها عمل البرلمان الشبابي الانتقالي الليبي.

وأكمل البيان، أن برلمان الشباب هو عبارة عن محاكاة للبرلمان التشريعي وقناة للمشاركة الشبابية الإيجابية يتم فيها ومن خلالها التعبير عن الرأي وعرض المشكلات واقتراح الحلول وصياغة وجمع التوصيات لتنفيذها ومتابعتها، فهو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم ومحاولة ايجاد الحلول لها من قبلهم.

وأوضح البيان أن أهداف برلمان الشباب الليبي، تتلخص في فهم الأسس الدستورية للدولة ونظام الحكم فيها ومؤسساتها، وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات السياسية القادمة، ومساعدة البرلمانيين الشباب في أداء دورهم وتجويد أدائهم، وتمكين الشباب وفق البرنامج الذي تتبناه الأمم في الضلوع بدور فعال ومتميز في الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.