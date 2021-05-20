نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 20 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 20 مايو 2021.

ملخص عام: تسجل الحرارة تراجع عن معدلاتها خلال هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقى ، وترتفع تدريجيا بداية من يوم السبت على المناطق الغربية .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية ألي ظهور بعض السحب العابرة .

• الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء خاصة على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22 – 27) مْ ، وتكون هذا اليوم مابين ( 30 – 34 ) مْ على بنى وليد وبونجيم , وتسجل ارتفاع بداية من يوم السبت على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة على بعض المناطق الجبلية .

• الرياح: شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 -26) مْ على أقصى الساحل الشرقى ، وتكون مابين (28-32) مْ على باقى المناطق وتصل الى (37) مْ على جالو والجغبوب، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: ظهور بعض السحب العابرة

• الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أخر المساء على بعض المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-40) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:01)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).

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