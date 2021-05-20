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الدبيبة في زيارة تفقدية لمدينة بني وليد

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على رأس وفد وزاري إلى مدينة بني وليد في زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع المعيشية وتفقد المرافق الخدمية للمدينة، وللاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء بالمدينة.

ويضم الوفد وزراء الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم المحلي، النفط والغاز، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، المواصلات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم التقني، العمل والتأهيل، الثقافة، الشباب، الرياضة الإسكان والتعمير، الزراعة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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